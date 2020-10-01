شكرا لقرائتكم خبر عن الكاف يستعيد ذكريات حسام حسن مع الفراعنة: "ساحر ومن أعظم هدافى أفريقيا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعاد الاتحاد الافريقي لكرة القدم "الكاف"، ذكريات نجم المنتخب السابق والمدرب الحالي حسام حسن مع الفراعنة، ونشر الكاف على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، فيديو لأبرز أهداف العميد مع المنتخب خلال مسيرته، وعلق قائلا: "مؤثر، قوي ودقيق لأبعد حد. يسيرُ بلا عصا، رُغم أن كل لمساته سحرية. حسام حسن واحد من أعظم الهدافين الذين مروا على القارة السمراء".

وفي وقت سابق، قررت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة ، تكريم أساطير الكرة المصرية المتواجدين في نادي المائة هدف وهم حسن الشاذلي وحسام حسن ومصطفي رياض وسيد الضظوي ومحمود الخطيب و أحمد الكاس وجمال عبد الحميد ومحمد أبو تريكة، خلال الاحتفالية الكبري التي ستقام العام القادم بمناسبة مرور 100 عام علي تأسيس الاتحاد المصري لكرة القدمً .

وأكد محمد فضل عضو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، أن الجبلاية لن تقتصر علي تكريم الأساطير علي عبد الله السعيد لاعب بيراميدز فقط ولكن سيتم تكريم باقي الأساطير في حفل كبير وتم الاتفاق علي تجهيز 10 كؤوس لتقديمها لباقي الأساطير في نادي المائة هدف ، وسيقام التكريم في احتفالية مرور مائة عام علي تأسيس اتحاد الكرة كما سيتم دعوة اسر هؤلاء اللاعبين بعد وفاة بعضهم مثل حسن الشاذلي وسيد الضظوي .

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وبدأ حسام حسن مشواره على المستوى الدولى مع منتخب مصر فى عام ‏‏1985 ، وأصبح ثانى أفضل هداف في تاريخ الأهلى بعد الخطيب، ولعب أكثر من 530 مباراة سجل أكثر من 230 هدف وحقق 41 بطولة وحصل على هداف بطولة الدورى المصري مرتين، وجائزة أفضل لاعب في مصر أكثر من مرة، وسجل هدف التأهل لكأس العام 1990 ، وفاز مع المنتخب القومي بأمم إفريقيا 3 مرات.

وتقلد عميد لاعبى العالم عام 2001، ولم يتوقف عطاؤه واتجه لتدريب، المصري والزمالك والمقاصة والاتحاد الإسكندرية ليضع بصمته الخاصة في الكرة المصرية كلاعب ومدرب.