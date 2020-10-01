شكرا لقرائتكم خبر عن منافسة شرسة بين أبوجبل وجنش لكسب ثقة باتشيكو فى حراسة مرمى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منافسة شديدة يشهدها مركز حراسة المرمى فى الزمالك بعد تولى البرتغالى جايمى باتشيكو القيادة الفنية للفريق، ويسعى كل من محمد أبو جبل الحارس الأساسى للفريق للحفاظ على مكانه بمستواه الثابت طوال الموسم.

وفى المقابل يسعى محمود جنش من خلال التركيز فى التدريبات لكسب ثقة باتشيكو لإعادته للتشكيل الأساسى، خاصة أن المدير الفنى البرتغالى أكد لمعاونيه أنه سيلغى سياسة الدور فى مركز حراسة المرمى وسيتم الاعتماد على حارس واحد فقط.

من ناحية أخرى، أصبح احتراف مصطفى محمد مهاجم الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مهدداً بعد تمسك البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى للفريق باللاعب خلال الموسم المقبل، رافضا رحيله لحاجة الفريق لجهوده، وأكد باتشيكو لمعاونيه أن مصطفى محمد مهاجم مميز ويمتلك مقومات قيادة هجوم الزمالك فى البطولات الكبرى ومن الصعب تعويضه.

وأشاد باتشيكو بأداء الثنائى أحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقى لاعبى الفريق بعد متابعة فيديوهات للفريق قبل وصوله، وأداء اللاعبين فى مباراة الجونة، وكذلك التدريبات التى قادها باتشيكو.

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وأكد مصدر بالجهاز الفنى أن البرتغالى أبدى إعجابه الشديد بعدد من لاعبى الفريق، فى مقدمتهم زيزو وبن شرقى ومحمود علاء، مؤكدا أن الزمالك يضم أفضل لاعبين فى كل مركز، وهو ما يجعله مطمئنا لمشواره مع الفريق فى الفترة المقبلة.

وعن الاستعداد لمباراة الرجاء المغربى فى الدور قبل النهائى لدورى أبطال أفريقيا، فإن الجهاز المعاون يحرص على متابعة مباريات الرجاء فى الدورى المغربى للوقوف على نقاط القوة والضعف.

ويحل فريق الزمالك ضيفا ثقيلا فى الثامنة مساء اليوم، الخميس، على فريق المصرى البورسعيدى فى استاد برج العرب ضمن مباريات الجولة الـ 31 للدورى، وهى المباراة التى تشهد الظهور الأول للبرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى الجديد للزمالك والذى تولى المهمة خلفا للفرنسى باتريس كارتيرون الذى فسخ تعاقده مع الزمالك وتولى تدريب التعاون السعودى.

ويدخل الزمالك مباراة اليوم محتلا المركز الثانى فى جدول الترتيب برصيد 61 نقطة جمعها من 30 مباراة، حيث حقق الفوز فى 18 مباراة، وتعادل فى 7 مباريات وخسر 5 مباريات، واحرز لاعبوه 44 هدف وتلقت شباكه 25 هدف، بينما يدخل المصرى المباراة محتلا المركز الـ 13 فى جدول الترتيب برصيد 33 نقطة جمعها من 28 مباراة بعدما حقق الفوز فى 8 مباريات وتعادل فى 9 مباريات وخسر 11 مباراة، واحرز لاعبوه 26 هدف وتلقت شباكه 31 هدفا.