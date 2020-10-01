شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن يونس يتضامن مع مبادرة إغلاق تويتر.. ويؤكد: تموله جماعات إرهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن أيمن يونس، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، تأييده لمبادرة إغلاق موقع تويتر بسبب سماحه بنشر الدعوات المحرضة على العنف. و قال أيمن يونس فى تصريح لـ الخليج 365، يجب إغلاق هذا الموقع فى مصر فى ظل الدعوة للعنف، خاصة أن هذا يدل على تمويله من جماعات إرهابية لأغراض سياسية، مشيرا إلى أن هذا يوضح الحقيقة التى لابد من التصدى لها حتى لا تكون هناك آثار سلبية من هذه المنشورات ولابد من محاسبة من سمح بنشرها.

ونشر موقع تويتر بعض المنشورات التى تدعو للعنف والإرهاب ضد مصر، دون رقابة لما يتم نشره على الموقع.

وتضامن عدد من الرياضيين مع حملة مقاطعة موقع "تويتر" بسبب دعمه لحملات التحريض على العنف والإرهاب ضد مصر وشعبها، وأبدى عدد كبير من الرياضيين غضبهم من الموقع في ظل عدم وجود قوانين ولوائح تمنع مثل تلك الحملات الهادفة لزعزعة استقرار الوطن.