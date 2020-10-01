شكرا لقرائتكم خبر عن تريزيجيه "صانع السعادة" فى إنجلترا يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ26 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل محمود حسن "تريزيجيه"، نجم منتخب مصر ونادى أستون فيلا الإنجليزى، اليوم الخميس، بعيد ميلاده الـ26، فهو من مواليد الأول من أكتوبر لعام 1994، ويعد من أبرز عناصر المنتخب الوطنى فى السنوات الأخيرة، لما يمتلكه من قدرات فنية وتهديفية فائقة، ولعب دوراً كبيراً فى تأهل "الفراعنة" لبطولة كأس العالم التى أقيمت فى روسيا العام الماضي، بعد غياب دام 28 عاماً.

ويستضيف فريق أستون فيلا الذى يضم بين صفوفه الثنائى المصرى محمود حسن تريزيجيه وأحمد المحمدي، نظيره فريق ستوك سيتى فى الثامنة مساء اليوم، الخميس، على ملعب "فيلا بارك"، فى مباراة دور الـ16 لبطولة كأس رابطة المحترفين الانجليزية، بعد أيام من تخطى عقبة بريستول سيتى فى الدور الثالث من بطولة كأس الرابطة بالفوز عليه 3-1 وكرر الفوز مرة أخرى فى الجولة الثالثة من الدورى الإنجليزى على فولهام الصاعد حديثا للبريميرليج.

ويدخل الفيلانز المباراة منتشيا من انتصارين متتاليين كما نجح من خلال مباراتين فى الدورى الإنجليزى فى جمع 6 نقاط بالعلامة الكاملة، ليحقق الفوز فى جميع مبارياته بالموسم الجديد فى انطلاقة رائعة لفريق المدرب دين سميث.

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ومن المنتظر أن يبدأ المصرى المخضرم أحمد المحمدى اللقاء بعد جلوسه على مقاعد البدلاء فى مباراة فولهام، كذلك المصرى الآخر تريزيجيه الذى يبحث عن أول أهدافه هذا الموسم رفقة الفيلانز.

أستون فيلا تلقى دفعة كبيرة قبل يوم واحد من المباراة، وهو التعاقد بالأمس مع نجم وسط تشيلسى روس باركلى لمدة موسم على سبيل الإعارة.