شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس سموحة يؤكد التزامه بخوض مباراة الزمالك فى الكأس بعد رفض التأجيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد فرج عامر، رئيس نادى سموحة، أن فريقه ملتزم بخوض مباراة الزمالك فى كأس مصر، المقرر لها مساء الاثنين المقبل، بعد رفض اللجنة الخماسية تأجيل اللقاء، مؤكداً أنه كان لا يمانع التأجيل لتسهيل مأمورية الزمالك فى مهمته الوطنية نحو الوصول للنهائى الأفريقى، مشيرا إلى أن الفريق غادر الإسكندرية متوجها إلى الإسماعيلية للقاء الدراويش غداً فى بطولة الدورى، ثم يظلوا هناك حتى موعد مباراة الكأس.

وكتب فرج عامر، عبر حسابه على فيس بوك، "وافقنا على تأجيل مباراتنا مع الزمالك فى كأس مصر بشرط موافقة اللجنة الخماسية، من واقع التزامنا بتسهيل مأمورية الزمالك فى مهمته الوطنية نحو الوصول للنهائى الأفريقى، ولكن فى ظل رفض اللجنة الخماسية للتأجيل نلتزم بلعب المباراة فى موعدها المحدد مسبقا الاثنين القادم فى الإسماعيلية".

وأضاف عامر، "فريق سموحة غادر الإسكندرية فى طريقه للقاء الإسماعيلى الصعب جدا غدا، ويحدونا الأمل فى تحقيق انتصار بإذن الله، بالرغم من تألق الإسماعيلى وعودته إلى عروضه الجميلة، معتمدين على الله وطريقة لعب جديدة قد تقلب موازين المباراة، وبعد ذلك نستمر فى الإسماعيلية ليوم الاثنين لمقابلة الزمالك الشاقةً فى كأس مصر، والله المستعان، بالتوفيق لأبطال سموحة بقيادة الكابتن أحمد سامى بإذن الله".

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فرج عامر

من ناحية أخرى، تحدث المهندس فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادى سموحة، عن طموحات فريقه فى الفترة المتبقية من عمر مسابقة الدورى العام، بعد تقدمه فى جدول البطولة.

وقال فرج عامر فى تصريحات تلفزيونية لبرنامج البيت الكبير على قناة الأهلى، أحمد سامى مدرب شاب وواعد وتحدث مع اللاعبين بلغة قريبة من عقليتهم، واستطاع أن يكمل ما بدأه حمادة صدقى وكنت أتابعه من فترة ولى الشرف بالعمل معه.

وأكد فرج عامر، المكافآت بالتأكيد تساهم فى تحفيز اللاعبين، ولكن مهما قدمنا من شغل إدارة لن يكون له معنى إذا لم يكن هناك جهاز فنى لديه طموح يخلق حالة من التجانس بين اللاعبين، مضيفا: المركز الرابع صعب جداً بالنسبة لنا لأننا فوقنا متأخر ولكننا نلعب على المركز الخامس، وأعتقد أنه يمنحنا فرصة اللعب بالبطولة العربية.