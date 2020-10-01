شكرا لقرائتكم خبر عن عضو مجلس الزمالك يدعم مقاطعة تويتر ويؤكد: ضد أى حاجة تضر مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، تأييده لحملة مقاطعة موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" بسبب دعمه لحملات التحريض والعنف والإرهاب ضد مصر، وقال أنور إنه ضد أى محاولات أو حملات تستهدف التحريض ضد مصر، مشيرا إلى أن هناك بعض المواقع والصفحات تستهدف زعزعة الاستقرار فى مصر، فى ظل التطور والتقدم الذى تشهده البلاد فى الوقت الراهن، وهو ما يثير حقد وغيرة أعداء الوطن من الداخل والخارج.

فى نفس السياق، أكد المونديالى جمال الغندور رئيس لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة السابق، أنه يرفض بشكل قاطع أى حملات أو دعوات للعنف أو التخريب مطالباً بمقاطعة أى منبر يدعو لهذه العمليات التحريضية والتخريبية، مشددا على دعمه الكامل لمؤسسات الدولة المصرية وعلى رأسها الجيش والشرطة.

وقال الغندور لـ"الخليج 365"، إنه يؤيد مبادرة مقاطعة مواقع التواصل الاجتماعى التى تدعو لهذه الأفكار الهدامة وعلى رأسها موقع تويتر الذى يعتبر منبرا لهذه الدعوات رغم عدم جواز ذلك، وأنه يتضامن مع حملة مقاطعة موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" بسبب سماحه لبعض الصفحات بنشر حملات تحرض على العنف.

وأضاف الغندور أن الشعب المصرى يرفض أى حملات خارجية أو داخلية تهدف لزعزعة استقرار الوطن عقب حالة الاستقرار التى تعيشها مصر منذ ثورة 30 يونيو.