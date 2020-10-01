اخبار الرياضه

محمد عمارة يطالب بإغلاق تويتر والمواقع المحرضة على العنف

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عمارة يطالب بإغلاق تويتر والمواقع المحرضة على العنف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب محمد عمارة، نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق، بإغلاق موقع تويتر لسماحه بنشر المنشورات التى تدعو للعنف ضد مصر، مؤكدا أن مثل هذه التصرفات تدعو لحملة عنف سيكون لها آثار سلبية، لذا فإن إغلاق هذا الموقع من الضروريات.

وقال محمد عمارة، فى تصريح لـ الخليج 365، يجب إغلاق أى موقع يدعو للعنف، خاصة أن التخلص من هذه المواقع يساهم فى نشر الوعى والقضاء على كل هذه المهاترات من أجل المصلحة العامة، مشسرا إلى أنه يدعم بقوة مقاطعة هذه المواقع التى تدعو للعنف.

ونشر موقع تويتر بعض المنشورات التى تدعو للعنف والإرهاب  ضد مصر دون رقابة لما يتم نشره على الموقع.

Advertisements

وتضامن عدد من الرياضيين مع حملة مقاطعة موقع التدوينات "تويتر" بسبب دعم الموقع لحملات التحريض علي العنف والإرهاب ضد مصر وشعبها، وأبدى عدد كبير من الرياضيين غضبهم من موقع "تويتر" وعدم وجود قوانين ولوائح تمنع مثل تلك الحملات الهادقة إلى زعزعة استقرار الوطن.

 

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمد عمارة يطالب بإغلاق تويتر والمواقع المحرضة على العنف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا