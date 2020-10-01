شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عمارة يطالب بإغلاق تويتر والمواقع المحرضة على العنف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب محمد عمارة، نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق، بإغلاق موقع تويتر لسماحه بنشر المنشورات التى تدعو للعنف ضد مصر، مؤكدا أن مثل هذه التصرفات تدعو لحملة عنف سيكون لها آثار سلبية، لذا فإن إغلاق هذا الموقع من الضروريات.

وقال محمد عمارة، فى تصريح لـ الخليج 365، يجب إغلاق أى موقع يدعو للعنف، خاصة أن التخلص من هذه المواقع يساهم فى نشر الوعى والقضاء على كل هذه المهاترات من أجل المصلحة العامة، مشسرا إلى أنه يدعم بقوة مقاطعة هذه المواقع التى تدعو للعنف.

ونشر موقع تويتر بعض المنشورات التى تدعو للعنف والإرهاب ضد مصر دون رقابة لما يتم نشره على الموقع.

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