شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جلسة إبراهيم عثمان مع «ريكاردو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - جدد المهندس إبراهيم عثمان، رئيس النادي الإسماعيلي، ثقته في الجهاز الفني للفريق بقيادة هيرون ريكاردو.

وعقد "عثمان" جلسة مع ريكاردو، الخميس، شدد عليه خلالها التركيز خلال الفترة المقبلة ومحاولة إعادة الفريق لوسط الجدول.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة سموحة، الجمعة، على أرض ملعب الإسماعيلية، ضمن مباريات الجولة الحادية والثلاثين.

وأكد «عثمان»، للمدرب البرازيلي، ثقته التامة في قدراته على إعادة هيبة الفريق في الملعب وعودة الكرة الجميلة للفريق، فضلًا عن تحسن النتائج رغم ضغط المباريات.