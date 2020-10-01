شكرا لقرائتكم خبر عن «عبدالفتاح»: واجهت الأهلى بخطة «اللى خايف مايلعبش.. واللى هيلعب مايخفش» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد شاكرعبدالفتاح، المدير الفني للترسانة، أنه خاض مباراة الأهلي بخطة «اللى خايف مايلعبش.. واللى هيلعب مايخفش»، وهي تعتمد على الحالة النفسية للاعبين وزرع روح الثقة والحماس داخل اللاعبين.

وتابع: «الخطة نجحت بالفعل.. ولولا قلة خبرة اللاعبين لكان الترسانة أطاح بالأهلى من مسابقة الكأس».

وشدد «عبدالفتاح» على أنه طالب لاعبيه بعدم الخوف والرهبة من لاعبي الأهلى وتنفيذ واجباتهم فقط في الملعب.