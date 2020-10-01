شكرا لقرائتكم خبر عن «بلايلي» يكشف عن وجهته القادمة: «أريد الانتقام» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الدولي الجزائري يوسف بلايلي عن وجهته المقبلة عقب رحيله عن النادي الأهلي السعودي، بعدما فسخ تعاقده من طرف واحد بموافقة من الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، وذلك في تصريحات مع مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية.
وشهدت العلاقة بين «بلايلي» وإدارة الأهلي السعودي حالةً من التوتر والشد والجذب؛ نظرًا لرفض اللاعب الجزائري العودة إلى المملكة والانتظام في التدريبات عقب سفره إلى بلاده خلال فترة التوقف الإجباري بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.
وردًا على سؤال المجلة له: «انتهى الأمر مع ناديك السعودي، كيف ترى بقية مسيرتك؟»، قال «بلايلي»: «الأمر بسيط للغاية، أتطلع لتذوق مستوى عال من اللعب، وأولويتي هي العودة إلى أوروبا. تهمني فكرة العودة إلى دوري الدرجة الأولى الفرنسي، لأنها بطولة أقدرها وأعلم أنها تتمتع بمميزات. أريد أن أنتقم وأظهر مهاراتي».
وعن فترته مع نادي أنجيه الفرنسي موسم 2017-2018 وعدم اعتماد المدير الفني عليه، قال اللاعب الجزائري: «هذه هي اختيارات المدرب».
وكان الأهلي قد دخل في مفاوضات خلال الفترة الماضية مع «بلايلي» للتعاقد معه بداية من الموسم الجديد 2020-2021.
وانضم يوسف بلايلي إلى الأهلي السعودي قادمًا من الترجي التونسي، في صيف 2019، وشارك اللاعب الجزائري هذا الموسم 2019-2020 في 18 مباراة، ساهم خلالها في إحراز 8 أهداف.
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