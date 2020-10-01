شكرا لقرائتكم خبر عن ريكاردو يشيد بصانع ألعاب الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد هيرون ريكاردو، المدير الفني للنادي الإسماعيلي، بالمستوي الذي ظهر عليه محمود عبد الله، صانع ألعاب الفريق، خلال التدريبات الأخيرة للفريق.

وعقد ريكاردو جلسة مع عبد الله، طالبه خلالها بالاستمرار علي نفس المستوي الذي ظهر عليه ليحجز مكانه الأساسي ضمن التشكيلة الأساسية للفريق.

وخصص ريكاردو برنامجا تدريبيا خاصا، للارتقاء بالمستوي البدني والفني للاعب، لتجهيزه للفترة المقبلة.