شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حكام مباريات اليوم بالدوري.. «معروف» يدير الزمالك أمام المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة وجيه أحمد، أسماء الأطقم التحكيمية المكلفة بإدارة المباريات المقرر إقامتها اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ 31 من مسابقة الدوري الممتاز.

وجاءت الاختيارات على النحو التالي:

الجونة ضد طنطا: محمد معروف ويعاونه أحمد ساهر وكريم يونس، وسيد محمد أحمد حكما رابعا، وحكم فيديو مصطفى مدحت ويساعده محمد الجلاوي.

المصري ضد الزمالك: أمين عمر ويعاونه يوسف البساطي ومحمود رضا، ومحمد عمارة حكما رابعا، وحكم فيديو محمود دسوقي ويساعده أحمد عبدالله.