شكرا لقرائتكم خبر عن أسطورة صن داونز يوضح سبب انتقال «موسيماني» للأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث بينيت منجوني، أسطورة نادي صن داونز الجنوب أفريقي، عن رحيل المدير الفني بيتسو موسيماني عن تدريب الفريق من أجل تولي القيادة الفنية للنادي الأهلي، إذ وصف الانتقال بـ«المحطة» في مسيرة المدرب.

وأوضح، في حوار مع صحيفة «تايمز» الجنوب أفريقية: «موقفه كموقف لاعب تلقى عرضًا جيدًا من خارج البلاد، رغم أن الفريق يؤدي بشكل جيد وأنت الشخص الذي يساعده، عليك أن تأخذ قرارًا».

وتابع: «الذهاب إلى ناد كبير مثل الأهلي يمنحه الفرصة للظهور أمام السوق الأوروبي، ومن يعلم، ربما يهتم به أحد الأندية الأكبر هناك».

وأضاف: «إنه لحلم لأي شخص في عالم كرة القدم أن ينمو وينتقل إلى أندية أكبر، وأعتقد أن هذا الانتقال هو محطة لأن بعض الفرق في أوروبا سترى أنه ليس مجرد مدرب محلي، سيرونه كشخص يرغب في النمو ويتحدى نفسه بالخروج من منطقة راحته إلى دولة بثقافة مختلفة وطريقة مختلفة في القيام بالأشياء، رحيله خسارة للنادي ولكن لا يمكننا منعه من النمو».