شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مواجهة الزمالك أمام المصري اليوم.. والقنوات الناقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي نظيره الزمالك، في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم الخميس، على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الـ 31 من مسابقة الدوري الممتاز المصري.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في الثامنة مساءا، فيما يتم إذاعتها عبر قناة «أون تايم سبورت».

يدخل الزمالك اللقاء محتلا المركز ثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 61 نقطة، فيما يحتل المصري المركز الثالث عشر برصيد 33 نقطة.