شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول في مواجهة أرسنال.. 3 مواجهات نارية اليوم بكأس الرابطة الإنجليزية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقام اليوم الخميس، 3 مباريات ضمن منافسات دور الـ 16 «ثمن النهائي» من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية، أبرزها لقاء ليفربول في مواجهة نظيره أرسنال، على ملعب أنفيلد. ونستعرض في السطور التالية مواعيد هذه المواجهات والقنوات الناقلة: برينتفورد ضد فولهام: 6.30 مساءا، beIN Sports 11HD. أستون فيلا ضد ستوك سيتي: 8.00 مساءا، beIN SPORTS 6 HD. ليفربول ضد أرسنال: 8.45 مساءا، beIN SPORTS 2 HD. Advertisements الوضع في مصر

اصابات 103,198

تعافي 96,494

وفيات 5,930

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