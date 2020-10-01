شكرا لقرائتكم موسيمانى يقود مران الأهلى غداً لأول مرة بعد التعاقد معه لمدة موسمين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يقود الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني الجديد للأهلي مران الفريق غداً ، الجمعة، إستعداداً لمباراة المقاولون العرب المقرر لها الأحد المقبل في الجولة الـ31 لبطولة الدوري الممتاز التى حسمها الأهلي مؤخراً لصالحه للمرة الـ42 في بطولة الدوري والخامسة على التوالي، ويأتي تعيين موسمياني خلفاً للسويسري رينيه فايلر الذي إنتهت عقلاته بالأهلي عقب مباراة الترسانة أمس ، الخميس، بدور الـ16 لكاس مصر التى أنتهت بفوز الأحمر بهدفين لهدف.

ويعقد مجلس الأهلي اجتماعا حالياً لإعلان المدرب الجديد وتوجيه الشكر لرينيه فايلر ومن المقرر أن يعلن المجلس تعيين الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني مديراً فنياً للفريق خلفاً للسويسري رينيه فايلر، وحسم مسئولو الاهلي الجدل بالنسبة للمدير الفني الجديد الذى سيتولي مسئولية تدريب الفريق خلفاً لفايلر وتعاقدوا مع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني مدرب صن داونز لمدة موسمين وسيُعلن الأهلي التعاقد مع المدرب الشهير أفريقياً اليوم على أن يصل القاهرة الجمعة ويبدأ مهمته مع المارد الأحمر مُباشرة.

وأغلق الاهلي صفحة فايلر تماماً بعدما رفض كافة شروط المدير الفني السويسري للبقاء شهراً حتى نهاية دوري أبطال أفريقيا وأعلن النادي إنه سيفسخ عقد فايلر في الفترة المُحددة للفسح دون شروط جزائية من أول أكتوبر حتى العاشر من الشهر ذاته على أن يتم التفاوض مع مدرب أجنبي أخر وتم التفاوض مع مدرب صن داونز مؤخراً ولعدة ايام قبل أن يتم الإتفاق معه على جميع التفاصيل.

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ونجح مسئولو الأهلي في التعاقد مع موسيماني دون دفع أي أموال لناديه السابق صن داونز، حيث قام موسيماني بفسخ عقده معه لكي يمكن له تولي القيادة الفنية للفريق الأحمر، حيث يرتبط مسئولو الأهلي بعلاقة طيبة مع نظرائهم في صن داونز وهو الأمر الذي سهل المفاوضات بين الطرفين، كما وعد الأخير بتسهيل ملف بيع اللاعب الاورجوياني سيرينو للفريق الأحمر في الموسم الجديد.

واستقر الأهلى على تعيين رولانى موكينا مدرباً عاماً فى جهاز المدرب الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى كما سيتم تعيين كابيلو رانجوجا مدرباً للأحمال وموسي ماتلبا محلل أداء، فيما سيتم الإبقاء على يانكون ميشيل مدرب حراس المرمى الحالي بالفريق، والذي لن يرحل مع رينيه فايلر .

وسيسجل الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى الذي قاد صن داونز لحصد دوري أبطال أفريقيا عام 2016 على حساب الزمالك اسمه فى سجلات تاريخ النادى الأهلى، حيث سيصبح موسيمانى صاحب أول جنسية إفريقية تتولى تدريب الأهلى فى تاريخه، فعلى مر التاريخ لم يسبق لمدرب إفريقى تولى تدريب الأهلى، فكانت الغلبة دائمًا للمدارس الأجنبية مثل الإنجليزية والهولندية والفرنسية والسويسرية، والألمانية والبرتغالية والنمساوية والمجرية واليوغسلافية، ليصبح موسيمانى أول مدرب من جنوب إفريقيا يتولى تدريب الأهلى، ويكتب اسمه بأحرف بارزة فى سجل تاريخ القلعة الحمراء