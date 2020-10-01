محمد عمارة يطالب بغلق يويتر و أى موقع يحرض على العنف

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جدة - عمرو شويل طالب محمد عمارة نجم الأهلى و منتخب مصر السابق بإغلاق موقع تويتر ، في ظل سماحه بنشر التويتات و المنشورات التي تدعو إلى العنف ضد مصر مؤكدا أن مثل هذه التصرفات تدعو لحملة عنف سيكون لها اثار سلبية لذا فان اغلاق هذا الموقع من الضروريات .
و قال محمد عمارة فى تصريح لـ "الخليج 365" ، أنه مع إغلاق أى موقع يدعو إلى العنف ، خاصة أن التخلص من هذه المواقع يساهم فى نشر الوعى و القضاء على كل هذه المهاترات من أجل المصلحة العامة .
و أشار عمارة إلى أنه يدعم بقوة مقاطعة هذه المواقع التى تعدو إلى العنف من أجل توعية الشعب .
ونشر موقع تويتر بعض المنشورات التي تدعو الى العنف والإرهاب ضد مصر، دون رقابة لما يتم نشره على الموقع .
تضامن عدد من الرياضيين مع حملة مقاطعة موقع التدوينات " تويتر " بسبب دعم الموقع لحملات التحريض علي العنف والإرهاب ضد مصر وشعبها، وأبدى عدد كبير من الرياضيين غضبهم من موقع " تويتر " وعدم وجود قوانين ولوائح تمنع مثل تلك الحملات الهادقة إلى زعزعة استقرار الوطن.
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