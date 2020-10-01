شكرا لقرائتكم جهاد جريشة يدعم مبادرة مقاطعة "تويتر" بسبب حملات تشجيع العنف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شدد الحكم المونديالى جهاد جريشة ، على رفضه تماما أى حملات أو دعوات للعنف أو التخريب كما يطالب فورا بمقاطعة أى منبر يدعو لهذه العمليات التحريضية والتخريبية، مشددا على دعمه الكامل لمؤسسات الدولة المصرية وعلى رأسها الجيش والشرطة.

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وقال جريشة لـ"اليوم السابع" أنه يؤيد تماما مبادرة مقاطعة مواقع التواصل الاجتماعى التي تدعو لهذه الأفكار الهدامة وعلى رأسها موقع تويتر الذى يعتبر منبرا لهذه الدعوات رغم عدم جواز ذلك ، مشددا على أنه انه يتضامن مع حملة مقاطعة موقع التواصل الاجتماعي " تويتر بسبب سماحه لبعض الصفحات بنشر حملات تحرض علي العنف".

وأضاف الحكم المونديالى أن كل الشعب المصري يرفض أي حملات خارجية او داخلية تهدف الي زعزعة استقرار الوطن عقب حالة الاستقرار التي تعيشها مصر منذ ثورة 30 يونيو.