شكرا لقرائتكم وليد صلاح الدين يبرئ فايلر ويصف اختيار موسيمانى بالجرأة والذكاء من الخطيب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصف وليد صلاح الدين نجم الاهلى ومنتخب مصر الاسبق ، تعاقد القلعة الحمراء مع الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى لقيادة المارد الاحمر خلفاً للسويسرى فايلر بالاختيار الجرىء، وقال وليد صلاح الدين فى مداخلة هاتفية لبرنامج صباحك بيضحك مع الاعلامى أحمد خيرى عبر أذاعة أون سبورت إف إم :" اختيار موسيمانى لتدريب الاهلى اختيار جرىء وفيه ذكاء شديد من محمود الخطيب ولجنة التخطيط بالنادى ، المدرب لديه مميزات عديدة أهمها على الاطلاق درايته الشديدة بفريق الاهلى ومميزاته وعيوبه فلقد واجهه كثيراً"

وتابع وليد صلاح الدين :" حتى الفرق المنافسة الرجاء والوداد والزمالك ليس هناك أكثر من موسيمانى دراية بهم ، وهذا مايحتاجه الاهلى فى هذا التوقيت قبل منافسات دوري الابطال الافريقى "

ويضيف نجم الاهلى الاسبق :" تعاقد الاهلى مع موسيمانى لمدة موسمين يدل على أن المجلس يعتبره مدرب مشروع بدليل وجود ثلاثة مساعدين له "

وأكمل وليد صلاح الدين :"الحديث عن فكرة أن اى لاعب لن يقبل التعاون مع مدرب جنوب أفريقى أمر غير صحيح لان منظومة الاهلى قوية وتمنع اى لاعب من فكرة التجرأ على التطاول على أى مدرب ، فليس هناك لاعب يجرؤ على التحدث مع عضو مجلس ادارة أو رئيس نادى ، هناك نظام يطبق على الكل مما سوف يساعد فى نجاح موسيمانى"

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وتابع وليد صلاح الدين :"شخصية الاهلى والقوانين التى يسير عليها ثابتة مهما كان المدرب ، وموسيمانى سوف يستطيع أن يتحكم فى غرفة الملابس خاصة أن فريق الاهلى الحالى لم يصبح به لاعبون كبار يصعب عليهم السيطرة ، المتواجدين حالياً ملتزمون واصحاب قرار ولايبحثون عن اى مشاكل ، قد يحتاج فقط لتعامل خاص مع كهربا ، أما وليد سليمان والشناوى والسولية والشحات لن يشكلوا عقبة فى طريق موسيمانى إطلاقاً"

وعن التعاقد مع مدرب جنوب أفريقى لأول مرة قال وليد صلاح الدين :" الحكم على أى مدرب يبقى من شخصيته وأداؤه وليس سى فى بدليل مارتن يول صاحب أكبر سى فى ولم يحقق شيئاً وفايلر وجوزيه أصحاب الاسماء الغامضة قبل الاهلى واللذان حققا نجاح كبير مع الاهلى ، فى التدريب لا أفضل قصة التعاقد مع مدرسة تدريبية أو جنسية بعينها بحثاً عن النجاح ، شخصية أى مدرب هى الفيصل"

وعن فايلر قال وليد صلاح الدين :"أخطأ بإنسحابه من المؤتمر الصحفى كان الافضل أن يستكمل ويرفض الاجابة عن اسئلة الرحيل بما أنه مؤتمر مباراة الاهلى والترسانة ، ولكن واضح أن فايلر حصل على تعليمات من وكيله بعدم الحديث فى هذه المسألة لان موعد فسخ التعاقد يحل اليوم وليس الامس وأى حديث قد يعرضه لدفع أموال ولكنه لايعلم أن الاهلى لايفعل ذلك ، أذن الامر خاص بالعقود وليس أى شىء أخر".

ويعقد مجلس إدارة النادى الأهلي اجتماعا طارئا صباح اليوم الخميس ، لإعلان المدرب الجديد وتوجيه الشكر للسويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق ومن المقرر أن يعلن المجلس تعيين الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني مديراً فنياً للفريق خلفاً للسويسري رينيه فايلر الذى أنتهت مهمته مع القلعة الحمراء رسمياً أمس بإنتهاء مباراة الترسانة بدور الـ16 لكاس مصر، وحسم مسئولو الاهلي الجدل بالنسبة للمدير الفني الجديد الذى سيتولي مسئولية تدريب الفريق خلفاً لفايلر وتعاقدوا مع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني مدرب صن داونز لمدة موسمين وسيُعلن الأهلي التعاقد مع المدرب الشهير أفريقياً اليوم على أن يصل القاهرة الجمعة ويبدأ مهمته مع المارد الأحمر مُباشرة.