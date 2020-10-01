شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يخطر إتحاد شمال أفريقيا برفض تأجيل تصفيات منتخب الشباب بخطاب رسمى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الدكتور جمال محمد على نائب رئيس اللجنة الخماسية بإتحاد الكرة أن الجبلاية أرسلت خطاب لإتحاد شمال أفريقيا تخطره فيه برفضها تأجيل موعد تصفيات شمال افريقيا لمنتخبات الشباب وترحبيها بإقامتها فى الموعد المحدد مسبقاً ، وقال جمال محمد على فى مداخلة هاتفية لبرنامج ساعة مع شوبير عبر أذاعة أون سبورت إف إم :" أرسلنا صباح اليوم خطاباً لإتحاد شمال أفريقيا نؤكد تمسكنا بإقامة التصفيات فى موعدها المحدد مسبقاً ورفضنا تأجيلها بعد الاجتماع الذى عقدناه مع ربيع ياسين المدير الفنى لمنتخب الشباب "

وتابع جمال محمد على :" تلقيت رسالة من وديع الجرىء رئيس الاتحاد التونسى يؤكد فيها رفض تونس فكرة التأجيل أيضاً وأعتقد لو وصل عدد المنتخبات الرافضة لثلاثة سوف يتم إقامة التصفيات فى موعدها وعدم تأجيلها لاسيما أن منتخبى مصر وتونس هما الافضل فى هذه المرحلة السنية ويرحبان بإقامة البطولة فى توقيتها لسهولة حصولهم على اللاعبين فى ذاك الوقت لانها ستكون فترة توقف للأندية نظراً لأن اللوائح لاتمنح منتخب الشباب حق الحصول على اللاعبين بصورة قانونية"

وعن المنتخب الاول قال جمال محمد على :" جهاز المنتخب يعقد اجتماعات مع حسام الزناتى واعضاء اللجنة الخماسية لترتيب خطة المرحلة المقبلة ودراسة كل الاحتمالات الخاصة بصعود الاهلى والزمالك وبيراميدز للمباريات النهائية بالبطولات الافريقية لوضع تصور كامل للمرحلة المقبلة".

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وعن علاقة اللجنة الخماسية بالفيفا قال جمال محمد على :" ليس صحيحاً أن هناك توتر فى العلاقة بين الطرفين ، حتى الخميس الماضى كان هناك اجتماعاً وطلبنا سرعة إرسال اللائحة لإعتمادها ".

وكان اتحاد الكرة المصري قد تلقى خطابًا من اتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم لتأجيل موعد تصفيات شمال أفريقيا لمنتخبات الشباب تحت 20سنةً لتقام في شهر ديسمبر المقبل بدلًا من السابع من نوفمبر

وأوضح محمود الهمامي المدير التنفيذي لاتحاد شمال أفريقيا، أن هناك رغبة لبعض المنتخبات في التأجيل لمدة شهر، وطلب ان يتلقي الرد من الاتحادات قبل الخامس من اكتوبر المقبل

يذكر ان منتخب مصر للشباب سيواجه منتخبات تونس والجزائر والمغرب وليبيا في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا بموريتانيا مارس 2021