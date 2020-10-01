شكرا لقرائتكم شوبير يتحدث عن حملة الانتقادات ضد نجله ويؤكد: الأهلى لا يحتاج لحراس جدد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الاعلامى أحمد شوبير ، أن نجله مصطفى تعرض لحملات انتقادات واسعة دون ذنب له مؤكداً أن المارد الأحمر لايحتاج للتعاقد مع حراس مرمى جدد ، وقال شوبير فى برنامجه الاذاعى عبر أون سبورت إف إم :" سيظل يوم 30 سبتمبر 2020 هو أسعد يوم فى حياتى ..لن أنسى هذا اليوم ولا ذاك التاريخ..فلقد حدث فيه حلم انتظرته طويلا..الشاب الواعد مصطفى شوبير يقف فى عرين الاهلى فى المكان الذى طالما دافعته عنه ورأيت فيه أسعد أيام حياتى وأجمل ذكرياتى مع القلعة الحمراء"

ويضيف شوبير:" عادتى العصبية ولكن امبارح كنت فى قمة الهدوء ، أملك ثقة كبيرة فى مصطفى وفى شخصيته ، الولد تعرض لإنتقادات من الدخلاء على الوسط الكروى وليس من جمهوره ، رغم أنه عنده 20 سنة ولم يلعب أى مباراة منذ مارس الماضى ومع ذلك لم يهتز ولايزال يملك الامل أن يصبح حارس مرمى الاهلى ومنتخب مصر "

وأكمل شوبير:"على فكرة والد مصطفى لعب متأخر كان عندى 24 سنة مثلا ، والله ماكلمته امبارح ولن أخفى سراً هذه هى أول مرة أتفرج على مباراة له ، ولم أشاهدها كحارس سابق أو حتى إعلامى ، شاهدتها بقلب الاب وليس حتى عينه ، مشاعر لا أستطيع وصفها تحكمت فيا طوال المباراة مع كل هجمة ومع كل كرة يلمسها ، فرحة عارمة حينما يتصدى لكرة ، ولما سألونى عن الهدف قولت لو حارس بيشارك بإستمرار يتحمل نسبة 25 % من الهدف ولكن حارس يشارك للمرة الاولى..الأمر صعب والولد ظهر كويس رغم ان الاختبارات التى تعرض لها طوال اللقاء قليلة"

ويضيف شوبير:"نفسى مصطفى يكون إمتداد ليا ، الكل عارف انى بحب الاهلى لدرجة العشق ، الاهلى هو الجزء الاكبر فى حياتى ، ولم يخطأ من قال أن الاب نفسى ابنه يبقى أحسن منه مليون مرة ..هذه حقيقة لاجدال فيها إطلاقاً، فايلر مشى وقبل مايمشى اداله فرصة المشاركة لاجتهاده فى التدريبات "

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وتابع شوبير:"الاهلى لايحتاج للتعاقد مع حراس مرمى جدد ، الادارة لم تطلب حراس ولجنة التخطيط لم تسعى لذلك ولا فايلر ولكن لا نعرف رأى موسيمانى حتى الان ، النادى يملك حراس مميزين لو حصلوا على الفرصة كاملة سوف يصبحوا نجوم مصر ، وأخيراً أتمنى أن يتكرر أسعد يوم فى حياتى كثيراً الفترة المقبلة

وفى وقت سابق ، وجه حازم إمام نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق رسالة دعم لمصطفى شوبير حارس الأهلى الصاعد قبل أول ظهور له بشكل رسمى فى عرين المارد الأحمر ، وقال الثعلب الصغير فى برنامجه وان تو عبر إذاعة أون سبورت إف إم :" ربنا معاك يامصطفى النهارده..حمل كبير يابنى والله..بجد الله يكون فى عونك ، أنا بحمد ربنا أنى ملعبتش فى زمن السويشال ميديا ، كان هيستلمونى ويقولوا عليا أبناء عاملين مع أى غلطة".

وتابع حازم إمام :"دايما بتعاطف مع أبناء النجوم زى مصطفى شوبير وسيف فاروق جعفر وغيرهم ، بجد مشكلة كبيرة أن يكون أبوك نجم والناس تصفى حساباتها مع أبوك على حسابك ".

وأكمل الثعلب الصغير:" لما كنت بلعب واجهت مدربين رفضوا إشراكى فى المباريات لان والدى كان مدير كرة وكان علاقتهم وحشة بيه ، وعشان كدا مكنوش بيحبونى ، فياريت ياجماعة حاسبوا اللاعب على اداؤه فى الملعب بعيداً عن أبوه مين".

ويضيف حازم إمام :"مصطفى شوبير أنهارده يلعب نقيمه بمجهوده ولازم نديه فرصة عشان دا حارس صغير محتاج خبرة وثقة ودعم من الجمهور ، ياريت بشويش يا أهل السويشال ميديا عليه ، وبلاش نحاسبه عشان ابوه شوبير ، وتانى بقول الحمد لله ان ربنا نجانى من عصر السويشال ميديا".