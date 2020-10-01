شكرا لقرائتكم خبر عن جهاد جريشة يدعم مبادرة مقاطعة "تويتر" بسبب حملات تشجيع العنف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شدد الحكم المونديالى جهاد جريشة على رفضه تماماً أى حملات أو دعوات للعنف أو التخريب، مطالباً بمقاطعة أى منبر يدعو لهذه العمليات التحريضية والتخريبية، مشدداً دعمه الكامل لمؤسسات الدولة المصرية وعلى رأسها الجيش والشرطة.

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وقال جريشة لـ"الخليج 365"، إنه يؤيد تماماً مبادرة مقاطعة مواقع التواصل الاجتماعى التى تدعو لهذه الأفكار الهدامة، وعلى رأسها تويتر الذى يعتبر منبراً لهذه الدعوات رغم عدم جواز ذلك، مشددا على أنه أنه يتضامن مع حملة مقاطعة موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" بسبب سماحه لبعض الصفحات بنشر حملات تحرض على العنف.

وأضاف الحكم المونديالى أن كل الشعب المصرى يرفض أى حملات خارجية أو داخلية تهدف لزعزعة استقرار الوطن عقب حالة الاستقرار التى تعيشها مصر منذ ثورة 30 يونيو.