شكرا لقرائتكم خبر عن فلاش باك.. طنطا يتفوق بهدف فى مباراة الدور الأول أمام الجونة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفتتح اليوم، الخميس، منافسات الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدوري الممتاز مع دقات الخامسة والنصف عصراً يستضيف الجونة نظيره طنطا على استاد خالد بشارة فى مواجهة صعبة للفريق الساحلى يدخلها بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من الزمالك بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في الجولة الأخيرة للمسابقة، بينما خسر طنطا من الأهلى بهدف دون رد في نفس الجولة وتأكد هبوطه رسمياً للقسم الثانى.

*ترتيب الجونة وطنطا فى جدول الدوري

ويحتل الجونة المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 31 نقطة، بعدما خاض 30 مباراة حقق خلالها الفوز فى 8 مواجهات وتعادل في 7 لقاءات وخسر في 15 مباراة، فيما سجل لاعبوه 27 هدفًا واستقبلت شباكه 41 هدفًا فيما يقبع طنطا بالمركز الأخير بعد هبوطاً رسمياً للقسم الثانى برصيد 18 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز في مباراتين فقط وتعادل في 12 وخسر 16 لقاء وسجل لاعبوه 17 هدفاً ودخل مرماه 48 هدفاً.

*المواجهة الأخيرة بين طنطا والجونة

انتهت مباراة الدور الاول بين طنطا والجونة بفوز أبناء السيد البدوى بهدف دون رد سجله محمد ماجد فى اللقاء الذى أقيم فى 21 يناير 2020 بالجولة الرابعة عشرة للمسابقة على استاد طنطا الرياضى

*هبوط طنطا بالارقام قبل 4 جولات من خط النهاية

وتأكد هبوط طنطا من الدوري الممتاز رسميا بعد النتائج التي آلت إليها مباريات الجولة 30 من المسابقة ، ويتبقى لطنطا أربع مباريات فقط إن فاز فيهم جميعا سيصل لـ30 نقطة وهو ليس كافيا للبقاء في الدوري، ولم ينجح طنطا في الاستمرار في الدوري لموسمين متتاليين مثلما فعل في موسمي 2016-2017 و2017-2018.

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*شحاته يبحث عن استعادة نغمة الانتصارات ورضا عبد العال يلعب للشهرة

وطالب رضا شحاته المدير الفني للجونة لاعبيه بإستعادة نغمة الانتصارات بعد العرض القوى الذى قدموه أمام الزمالك رغم الهزيمة في الدقائق القاتلة من عمر المباراة مشدداً على ضرورة إستغلال إقامة المباراة على ملعبهم وهبوط أبناء السيد البدوى رسمياً للفوز بالنقاط الثلاث للهروب من شبح الهبوط ، في المقابل يلعب رضا عبد العال المدير الفني لطنطا مباراة اليوم للشهرة بعد عودته للمظاليم حيث يعتبر المباريات المتبقية من المسابقة المحلية بمثابة إعداد للمرحلة المقبلة.

*التشكيل المتوقع للجونة وطنطا

ويبدو التشكيل المتوقع للجونة أمام طنطا مكونا من :"إسلام طارق ، جوزيف، خالد صبحي، لؤي وائل، باسم علي ، أكرم توفيق، سارج اكا، عموري، إسلام رشدي ، أحمد مجدي، ولتر بواليا".

ويبدو التشكيل المتوقع لطنطا أمام الجونة مكونا من :" محمد أشرف ، محمد الشاذلي ، سليمان عبد ربه ، محمود مسعود ، إيهاب سمير ، وليد عادل ، مصطفى أمين ، عبد الرحمن الدح ، أحمد فهمي ، محمد ماجد أونش وهاني رشدي".