شكرا لقرائتكم خبر عن وليد صلاح الدين يبرئ فايلر ويصف اختيار موسيمانى بالجرأة والذكاء من الخطيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصف وليد صلاح الدين، نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق، تعاقد القلعة الحمراء مع الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى لقيادة المارد الأحمر خلفاً للسويسرى فايلر بالاختيار الجرىء، وقال وليد صلاح الدين فى مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك بيضحك" مع الإعلامى أحمد خيرى عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "اختيار موسيمانى لتدريب الأهلى اختيار جرىء وبه ذكاء شديد من محمود الخطيب ولجنة التخطيط بالنادى، المدرب لديه مميزات عديدة أهمها على الإطلاق درايته الشديدة بفريق الأهلى ومميزاته وعيوبه فلقد واجهه كثيراً".

وأضاف وليد صلاح الدين، "حتى الفرق المنافسة الرجاء والوداد والزمالك ليس هناك أكثر من موسيمانى دراية بها، وهذا ما يحتاجه الأهلى فى هذا التوقيت قبل منافسات دوري الأبطال الأفريقى".

وتابع نجم الأهلى السابق، "تعاقد الأهلى مع موسيمانى لمدة موسمين يدل على أن المجلس يعتبره مدربا مشروعا بدليل وجود ثلاثة مساعدين له، أما الحديث عن فكرة أن أى لاعب لن يقبل التعاون مع مدرب جنوب أفريقى أمر غير صحيح لأن منظومة الأهلى قوية وتمنع أى لاعب من فكرة التجرؤ على التطاول على أى مدرب، فليس هناك لاعب يجرؤ على التحدث مع عضو مجلس إدارة أو رئيس نادٍ، هناك نظام يطبق على الكل مما سوف يساعد فى نجاح موسيمانى".

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وأضاف وليد صلاح الدين، "شخصية الأهلى والقوانين التى يسير عليها ثابتة مهما كان المدرب، وموسيمانى يستطيع أن يتحكم فى غرفة الملابس خاصة أن فريق الأهلى الحالى لم يصبح به لاعبون كبار يصعب عليهم السيطرة، الموجودون حالياً ملتزمون وأصحاب قرار ولا يبحثون عن أى مشاكل، قد يحتاج فقط لتعامل خاص مع كهربا، أما وليد سليمان والشناوى والسولية والشحات فلن يشكلوا عقبة فى طريق موسيمانى إطلاقاً".

وعن التعاقد مع مدرب جنوب أفريقى لأول مرة قال وليد صلاح الدين، "الحكم على أى مدرب يبقى من شخصيته وأدائه وليس سيئا، بدليل مارتن يول صاحب أكبر سى فى ولم يحقق شيئاً وفايلر وجوزيه أصحاب الأسماء الغامضة قبل الأهلى واللذين حققا نجاحا كبيرا مع الأهلى، فى التدريب لا أفضل قصة التعاقد مع مدرسة تدريبية أو جنسية بعينها بحثاً عن النجاح ، شخصية أى مدرب هى الفيصل".

وعن فايلر قال وليد صلاح الدين، "أخطأ بانسحابه من المؤتمر الصحفى، كان الأفضل أن يستكمل ويرفض الإجابة عن أسئلة الرحيل، بما أنه مؤتمر مباراة الأهلى والترسانة، ولكن واضح أن فايلر حصل على تعليمات من وكيله بعدم الحديث فى هذه المسألة لأن موعد فسخ التعاقد يحل اليوم وليس أمس، وأى حديث قد يعرضه لدفع أموال ولكنه لا يعلم أن الاهلى لا يفعل ذلك، إذن الأمر خاص بالعقود وليس أى شىء آخر".

ويعقد مجلس إدارة النادى الأهلي اجتماعا طارئا صباح اليوم، الخميس، لإعلان المدرب الجديد وتوجيه الشكر للسويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق، ومن المقرر أن يعلن المجلس تعيين الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني مديراً فنياً للفريق خلفاً للسويسري رينيه فايلر الذى أنتهت مهمته مع القلعة الحمراء رسمياً أمس بإنتهاء مباراة الترسانة بدور الـ16 لكاس مصر، وحسم مسئولو الاهلي الجدل بالنسبة للمدير الفني الجديد الذى سيتولي مسئولية تدريب الفريق خلفاً لفايلر وتعاقدوا مع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني مدرب صن داونز لمدة موسمين وسيُعلن الأهلي التعاقد مع المدرب الشهير أفريقياً اليوم على أن يصل القاهرة الجمعة ويبدأ مهمته مع المارد الأحمر مُباشرة.