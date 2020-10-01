شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يشكر جماهير صن داونز على الحب والدعم بعد رحيله لتدريب الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص بيتسو موسيمانى، المدير الفنى الجديد للنادى الأهلى، على تقديم الشكر لجماهير جنوب أفريقيا خاصة جماهير فريقه السابق صن داونز، قائلا عبر حسابه على تويتر، "شكراً للجميع، خاصة الأمة الصفراء، على رسائلكم الرائعة من الحب والدعم".



موسيمانى

وغادر موسيمانى مدينة تشوانى فى جنوب أفريقيا فى ساعة مبكرة من صباح اليوم، الخميس، متوجها إلى القاهرة لتوقيع عقود تدريب النادى لقيادة الفريق خلفا للسويسرى رينيه فايلر، حيث تستغرق رحلة الطيران المباشر من جنوب أفريقيا إلى القاهرة حوالى 8 ساعات، ومن المتوقع وصول المدرب صباح اليوم، على أن يعقد مؤتمرا صحفيا الجمعة عقب توليه مهمة قيادة الأهلى بشكل رسمى، بعدما اتفق مع النادى على توقيع عقد لمدة سنتين.

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ونشر بيتسو مقطع فيديو عبر انستجرام من الطائرة أثناء مغادرة جنوب أفريقيا، وعلق عليه قائلا، "ذاهب إلى القاهرة من أجل تحدٍ جديد."

ونجح مسئولو الأهلي في التعاقد مع موسيماني دون دفع أي أموال لناديه السابق صن داونز، حيث قام موسيماني بفسخ عقده معه لكي يمكن له تولي القيادة الفنية للفريق الأحمر، حيث يرتبط مسئولو الأهلي بعلاقة طيبة مع نظرائهم في صن داونز وهو الأمر الذي سهل المفاوضات بين الطرفين، كما وعد الأخير بتسهيل ملف بيع اللاعب الاورجوياني سيرينو للفريق الأحمر في الموسم الجديد.

واستقر الأهلى على تعيين رولانى موكينا مدرباً عاماً فى جهاز المدرب الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى كما سيتم تعيين كابيلو رانجوجا مدرباً للأحمال وموسي ماتلبا محلل أداء، فيما سيتم الإبقاء على يانكون ميشيل مدرب حراس المرمى الحالي بالفريق، والذي لن يرحل مع رينيه فايلر .