شكرا لقرائتكم خبر عن الجبلاية تخطر اتحاد شمال أفريقيا رسميا برفض تأجيل تصفيات منتخب الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور جمال محمد على، نائب رئيس اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، أن الجبلاية أرسلت خطاباً لاتحاد شمال أفريقيا تخطره فيه برفض تأجيل موعد تصفيات شمال أفريقيا لمنتخبات الشباب وترحيبها بإقامتها فى الموعد المحدد مسبقاً، وقال جمال محمد على فى مداخلة هاتفية لبرنامج ساعة مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "أرسلنا صباح اليوم خطاباً لاتحاد شمال أفريقيا نؤكد تمسكنا بإقامة التصفيات فى موعدها المحدد مسبقاً ورفضنا تأجيلها بعد الاجتماع الذى عقدناه مع ربيع ياسين المدير الفنى لمنتخب الشباب ."

وأضاف جمال محمد على، "تلقيت رسالة من وديع الجرىء رئيس الاتحاد التونسى يؤكد فيها رفض تونس فكرة التأجيل أيضاً، وأعتقد لو وصل عدد المنتخبات الرافضة لثلاثة سيتم إقامة التصفيات فى موعدها وعدم تأجيلها، لاسيما أن منتخبى مصر وتونس هما الأفضل فى هذه المرحلة السنية ويرحبان بإقامة البطولة فى توقيتها لسهولة حصولهما على اللاعبين فى ذاك الوقت لأنها ستكون فترة توقف للأندية نظراً لأن اللوائح لا تمنح منتخب الشباب حق الحصول على اللاعبين بصورة قانونية".

وعن المنتخب الأول قال جمال محمد على، "جهاز المنتخب يعقد اجتماعات مع حسام الزناتى وأعضاء اللجنة الخماسية لترتيب خطة المرحلة المقبلة ودراسة كل الاحتمالات الخاصة بصعود الأهلى والزمالك وبيراميدز للمباريات النهائية بالبطولات الأفريقية لوضع تصور كامل للمرحلة المقبلة".

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وعن علاقة اللجنة الخماسية بالفيفا، قال جمال محمد على، "ليس صحيحاً أن هناك توتراً فى العلاقة بين الطرفين، حتى الخميس الماضى كان هناك اجتماع وطلبنا سرعة إرسال اللائحة لاعتمادها ".

وكان اتحاد الكرة المصرى قد تلقى خطابًا من اتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم لتأجيل موعد تصفيات شمال أفريقيا لمنتخبات الشباب تحت 20سنةً لتقام فى شهر ديسمبر المقبل بدلًا من السابع من نوفمبر

وأوضح محمود الهمامى، المدير التنفيذى لاتحاد شمال أفريقيا، أن هناك رغبة لبعض المنتخبات فى التأجيل لمدة شهر، وطلب ان يتلقى الرد من الاتحادات قبل الخامس من اكتوبر المقبل

يذكر أن منتخب مصر للشباب سيواجه منتخبات تونس والجزائر والمغرب وليبيا فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا بموريتانيا مارس 2021.