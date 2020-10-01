ليفربول يواجه أرسنال في كأس الرابطة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يحتضن ملعب آنفيلد من جديد، مباراة نارية تجمع بين ليفربول وأرسنال، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات دور ال16 من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

ولم يستغرق الوقت كثيراً ليلتقي الفريقين مجدداً، في بطولة الكأس التي لا تقبل القسمة على اثنين، وستكون مختلفة عن لقاء الدوري الأخير الذي انتهى بتفوق ليفربول بثلاثية لهدف في الجولة الماضية.

والطريف أن الموسم الماضي شهد مواجهة للفريقين في الدور نفسه، وتفوقت كتيبة الليفر على المدفعجية وعبروا إلى دور ربع النهائي إثر الفوز بركلات الترجيح 5-4 بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بخماسية لكل فريق.