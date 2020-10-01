شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يواجه أرسنال في كأس الرابطة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يحتضن ملعب آنفيلد من جديد، مباراة نارية تجمع بين ليفربول وأرسنال، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات دور ال16 من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.
ولم يستغرق الوقت كثيراً ليلتقي الفريقين مجدداً، في بطولة الكأس التي لا تقبل القسمة على اثنين، وستكون مختلفة عن لقاء الدوري الأخير الذي انتهى بتفوق ليفربول بثلاثية لهدف في الجولة الماضية.
والطريف أن الموسم الماضي شهد مواجهة للفريقين في الدور نفسه، وتفوقت كتيبة الليفر على المدفعجية وعبروا إلى دور ربع النهائي إثر الفوز بركلات الترجيح 5-4 بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بخماسية لكل فريق.
كانت هذه تفاصيل خبر ليفربول يواجه أرسنال في كأس الرابطة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.