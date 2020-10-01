«بحور» عروس الحقايق في مهرجان البيت متوحد للهجن



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

شهدت منافسات النسخة السادسة من مهرجان البيت متوحد للهجن، التي أقيمت الأربعاء، بالميدان الجنوبي بعاصمة الميادين الوثبة بأبوظبي، صراعاً قوياً، على مدار 20 شوطاً خصصت لسن الحقايق الصعوب لمسافة 3 كيلومترات، بمشاركة كبيرة من مطايا وهجن أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.

وحلقت «بحور» المملوكة لسعيد بالناموس، وانتزعت لقب الشوط الرئيسي الأول المخصص للأبكار الحقايق الصعوب بعد أن أنهت مسافة الشوط في زمن قدره 4.24.8 دقيقة، محققة أفضل توقيت، وحصدت جائزة المركز الأول وقيمتها 200 ألف درهم، إضافة إلى مجسم «البيت متوحد».

وانتزع القعود «محطم» لناصر الهشامي ناموس الشوط الرئيسي الثاني بعدما وصل إلى خط النهاية بزمن قدره 4.27.0 دقيقة، لينال الجائزة المالية وقدرها 200 ألف درهم، ومجسم «البيت متوحد».

واستطاعت البكرة «ريفال» لحمد المنصوري، الفوز بلقب الشوط الثالث بعد أن أنهت مسافة السباق في 4.30.6 دقيقة، فيما خطف «نهب» لعلي العمري ناموس الشوط الرابع محققاً المركز الأول والجائزة المالية 100 ألف درهم بعدما قطع أكمل مسافة السباق في 4.27.5 دقيقة.

وفي الشوط الخامس حلق «مباشر» لعلي الدرعي بناموس الشوط محققاً زمناً قدره 4.31.0 دقيقة، أما ناموس الشوط السادس فكان من نصيب «قيادة» لعبدالعزيز الوهيبي ووصلت إلى خط النهاية بتوقيت زمني قدره 4.30.0 دقيقة.

وانتزعت «لمحة» لمالك المالكي ناموس الشوط السابع بتوقيت 4.31.0 دقيقة، فيما تصدر «جلاد» لعلي الوهيبي الشوط الثامن منهياً السباق في توقيت قدره 4.25.0 دقيقة، بينما جاءت «مهدية» لأحمد الدرعي في المركز الأول في الشوط التاسع، واحتل «جلنار» لحمد المنصوري صدارة الشوط العاشر بتوقيت 4.32.0 دقيقة، ونال أصحاب المراكز الأولى في الأشواط من الثالث وحتى العاشر على جائزة مالية قدرها 100 ألف درهم.

وأسفرت الأشواط من الحادي عشر وحتى العشرين، التي تبلغ قيمة الجائزة المالية المخصصة للمركز الأول 20 ألف درهم عن فوز كل من «مزون» لسيف الدرعي، و«أبشر» لناصر المنصوري، و«حشمة» لسالم الدرعي، و«شامة» لراشد الوهيبي، و«الطاغي» لعلي الدرعي، و«وعد» لمحمد النعيمي، و«الظبي» لأحمد السبوسي، و«شاهين» لخالد المالكي، و«الشاهينية» لمحمد الدرعي، و«هملولة» لحمد الدرعي.

وأعرب سعيد المغيري مالك البكرة «بحور» عن سعادته بالفوز الذي حققته في المهرجان، مبيناً أن الفوز هو الأول للمطية على الإطلاق، مشيراً إلى أنه كان متوقعاً عطفاً على ما أظهرته من قدرات جيدة.

وأشاد بمهرجان البيت متوحد للهجن وحرص القيادة الرشيدة على توفير عوامل النجاح لرياضة الهجن التي شهدت تطوراً هائلاً في السنوات الأخيرة، مما جعل الملاك حريصين على التواجد بشكل منتظم في مختلف السباقات في ميادين الهجن المختلفة، موجهاً الشكر إلى اتحاد الإمارات للهجن برئاسة الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، على جهوده في الارتقاء برياضة سباقات الهجن ووصولها إلى أفضل المستويات من النواحي كافة.