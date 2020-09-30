شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة محمود وحيد في العضلة الضامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعرض محمود وحيد، ظهير ايسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للإصابة في مباراة الفريق اليوم أمام نادي الترسانة، في بطولة كأس مصر.

وجاء خروج وحيد بين شوطي المباراة، بسبب تعرضه شعوره بالإصابة، التي جاءت بالآلام في العضلة الضامة.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تحقيق الفوز بهدفين مقابل هدف، على حساب نادي الترسانة، في دور الـ16 من بطولة كأس مصر، في المباراة التي أقيمت على ستاد «الأهلي we السلام».