شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر ينسحب من المؤتمر الصحفي للقاء الترسانة عقب سؤال حول رحيله والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انسحب السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، من المؤتمر الصحفي بشكل مفاجئ عقب مباراة الترسانة في كأس مصر اليوم. وغادر فايلر المؤتمر الصحفي بشكل سريع فور سؤال من أحد الصحفيين حول رحيله عن الفريق خلال الفترة المقبلة. وتعد مباراة الترسانة اليوم هي الأخيرة لفايلر مع الأهلي، فيما اقترب الأخير من التعاقد مع بيتسو موسيماني لقيادة الفريق. الوضع في مصر

اصابات 103,079

تعافي 96,094

وفيات 5,914

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