شكرا لقرائتكم باتشيكو يطالب لاعبى الزمالك بسرعة نقل الكرة أمام المصرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفني لفريق الزمالك محاضرة فنية مع لاعبى الفريق عقب وجبة الغداء اليوم في معسكر برج العرب المقام حاليا استعدادا لمواجهة المصرى البورسعيدى غدا في الجولة الـ 31 للدورى.. وحرص باتشيكو على شرح خطة مباراة الغد للاعبين خلال محاضرة اليوم، كما طلب بعض المهام من اللاعبين وفي مقدمتهم يوسف أوباما الذي طلب منه زيادة سرعة نقل الكرة لزميله، مؤكدا للاعبين انه لاحظ وجود بطء في نقل الهجمة من الدفاع للهجوم وهو ما يضيع مجهود كبير علي الفريق في المباريات الماضية.

واستبعد باتشيكو، طارق حامد، لاعب وسط الفريق من مواجهة المصرى، بسبب حالة الإجهاد التى يعانى منها نتيجة مشاركاته المتتالية مع الفريق خلال الفترة الماضية ومن المقرر أن يخوض الزمالك مرانه اليوم فى برج العرب استعدادا لمواجهة المصرى.

وقاد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك، تدريبات الفريق لأول مرة أمس، بعدما قام بتوقيع العقود مساء أول أمس مع مساعديه، حيث فضل باتشيكو توقيع العقود ثم قيادة المران وتواجد المدرب البرتغالي في الملعب لقيادة المران بالأمس وحرص على مصافحة اللاعبين وأفراد الجهاز الإداري والطبي للتعرف عليهم، بعدها خضع الجميع لتحليل رابيد تيست للكشف عن فيروس كورونا استعدادا لمواجهة المصرى.

وحرص البرتغالي جايمي باتشيكو على عقد جلسة مطولة مع لاعبي الفريق في بداية وقام اللاعبون بالتوجه للمدرب البرتغالي لمصافحته بالإضافة للجهاز المعاون له ثم قام باتشيكو بتوجيه رسالة للاعبين قال لهم فيها :"لديكم أفضل مهنة في العالم وهى كرة القدم.. أتمنى أن تستغلوا أنفسكم و أعماركم الصغيرة.. كنت لاعب وأصبحت مدرب لكن حينما كنت لاعب كان أفضل بكثير بالنسبة لي.. وحينما تحدث معي الزمالك تابعت المباريات ولو لم أرى لاعبين بهذا المستوى لما أتيت إلى النادى.. والناحية الفنية والدفاعية أساسية بالنسبة لي .. مباراة الجونة الأخيرة التي حضرتها أكدت لي أن الفريق كبير رغم أي أمور دفاعية بدليل الفوز في النهاية وشخصية الفريق التي جعلت لدينا القدرة على التسجيل في الوقت القاتل وهذه نوعية اللاعبين التي أحب العمل معهم.. سأقوم بمساعدة الجميع فى الفريق وأى لاعب سيؤدي بصورة جيدة سيحصد مكانة في الفريق ومن الوارد أن يبتعد لاعب لكن لا يجب أن يشعر بالإحباط.

واختتم حديثه قائلا: "أمامنا 4 مباريات في الدوري وسنحسم المركز الثاني ولكن هدفنا الأساسى هو بطولة دوري أبطال أفريقيا وعلينا التجهيز لكل القادم وليس البطولة الإفريقية وحدها لأن ثقافة الفوز يجب أن تكون في كل المباريات اتمنى التوفيق للجميع وشرف لى تدريب نادى الزمالك".

فيما عقد البرتغالي جايمي باتشيكو جلسة مع مصطفى محمد مهاجم الفريق على هامش المران ويعد مصطفى محمد أول لاعب يعقد معه المدير الفني الجديد جلسة منفردة في المران ووجه باتشيكو إشادة خاصة لمصطفى محمد على مجهوده في مباراة الجونة التي تابعها من المقصورة وقال له إنه يعول الكثير عليه في الفترة المقبلة ومنحه بعض التعليمات الخاصة وطالبه بغلق أي ملف للتركيز فقط مع الفريق.