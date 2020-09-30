شكرا لقرائتكم الأهلي ضد الترسانة .. الأحمر ينهى الشوط الأول متقدما بهدفين لهدف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقدم الأهلى على الترسانة بهدفين مقابل هدف فى الشوط الأول، المُقامة حالياً بإستاد الأهلى بمدينة السلام فى دور الـ16 لكأس مصر.

وبدأ الأهلى المباراة، بتشكيل مكوّن من : مصطفى شوبير، أحمد فتحى - حمدى فتحى - ياسر إبراهيم - محمود وحيد، أليو ديانج - محمد مجدى "أفشة" - جونيور أجاى - حسين الشحات، مروان محسن - أليو بادجي،بينما ضمت دكة البدلاء كلاً من حمزة علاء - محمد هانى - محمد شكرى - عربى بدر - محمود عبد المنعم "كهربا" - محمد فخرى - جيرالدو دا كوستا.

وبدأ الأهلى اللقاء بنشاط ملحوظ عن طريق أجاى وباجى ومروان محسن وقفش والشحات فيما إعتمد الشواكيش على الهجمة المرتدة وأسفر الضغط الأهلاوى عن هدف أحمر فى الدقيقة السادسة بأقدام جونيور أجاي.

واصل الأهلى الضغط على فريق الترسانة مستغلاً سرعة لاعبيه، وبمرور الوقت حاول الترسانة تشكيل خطورة على مرمى مصطفى شوبير وسدد مصطفى وطنى كرة "لوب" لكنها جاءت بجوار القائم.

عادت اسليطرة للأهلى ليُسجل اجاى الهدف الثانى للأهلى من تمريرة عرضية لعبها حسين الشحات بشكل جيد أحسن النسر النيجيرى إستلامها وأودعها فى شباك الشواكيش .

هدأ اللعب وسط الملعب قليلاً وتراجع الأداء الهجومى وسط محاولات مُتباعدة من الترسانة لزيارة شباك الأهلى عن طريق محمد حسين عضل وطارق وطنى ومع تراجع الأهلى بشكل ملحوظ نجح أبراهيم منصور فى تسجيل هدف الترسانة الأول فى الدقيقة 42 من ضربة رأسية بعد تلقيه كرة عرضية نجح أبراهيم منصور فى أيداعها برأسه على شمال مصطفى شوبير دون رقابة من مدافعى الأهلى وحاول الأهلى تسجيل هدف ثالث مع محاولات من الترسانة لتسجيل هدف ثان ونل إبراخهيم منصور بطاقة صفراء للخشونة مع مروان محسن، وبعدها أطلق أحمد جمال حكم اللقاء صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلى بهدفين لهدف.