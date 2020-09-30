شكرا لقرائتكم متعب: الأهلي لا يرضى بمدرب ينظر تحت قدميه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتقد عماد متعب مهاجم النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق تصرفات السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى واصفا إياه بعدم الوضوح ، وقال متعب أثناء الاستوديو التحليلي لمباراة الأهلي والترسانة بقناة اون تايم سبورتس :" طول عمرنا بنقول احنا كمصريين لانعرف شيئا عن الاحتراف ، تفشل تجاربنا الاحترافية فى أوروبا لأننا نتحدث عن الحنين للوطن باستثناء القليل منا ".

ويضيف متعب :" أول مرة أشوف غياب الوضوح والصراحة في المدربين الأجانب بعدما تابعت طريقة فايلر مع الأهلي ، كنت أتمني أن يكون صريحا ويقول لدي عرض وأريد الرحيل بدلا من أن يقول لا اطيق البعد عن اسرتي ولدي حنين للوطن ويضع شروط تعجيزية يعلم أن الأهلي لن يوافق عليها حتي يكون الرحيل مبررا وبسبب الإدارة "

ويضيف عماد متعب :" شابوه وتعظيم سلام لمجلس إدارة الأهلي بقراره برحيل فايلر وعدم الرضوخ لمطالبه ، نحن الأهلي لا يرضينا مدرب ينظر تحت قدمه لا يعلم قيمة المجد الذي كان ينتظره بعد ثلاثة مباريات باعتلاء عرش افريقيا ".

وأكمل متعب :" مع احترامي لأى نادي سوف يدربه فايلر لن يجد انجازات الأهلي ، لن تلعب كأس العالم للأندية الا مع الأهلي ، لن تتوج بدوري الأبطال الإفريقي الا مع الأهلى.