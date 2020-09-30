الامارات | نيمار على القائمة السوداء لسلطات الضرائب الإسبانية.. تعرف إلى ديونه

شكرا لقرائتكم خبر عن نيمار على القائمة السوداء لسلطات الضرائب الإسبانية.. تعرف إلى ديونه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وضعت سلطات الضرائب الإسبانية البرازيلي نيمار نجم نادي باريس سان جرمان الفرنسي لكرة القدم على القائمة السوداء لديون تتجاوز 34 مليون يورو، وفقا لوثيقة رسمية نُشرت اليوم الأربعاء على موقع الهيئة الرسمية للضرائب.

ويتصدر اسم نيمار الذي لعب مع برشلونة في الفترة بين 2013 و2017 قائمة تضم آلاف الأفراد والشركات، حيث يبلغ دينه 34,6 مليون يورو هو الاعلى بين جميع "المدينين".

وكشفت الصحافة الإسبانية الصيف الماضي أن سلطات الضرائب المحلية طالبت نيمار بمبلغ يقارب 35 مليون يورو في قضية تهرب ضريبي من الفترة التي كان يلعب فيها مع النادي الكاتالوني، لكن المعلومات لم تكن رسمية الى حد الآن.

وتضم الوثيقة التي تحمل عنوان "قائمة المدينين" آلاف الأفراد والشركات التي لديها "ديون بأكثر من مليون يورو".

الهيئة الرسمية للضرائب التي أكدت ظهور اسم نيمار للمرة الاولى في هذه القائمة السوداء، لم تحدد رابط الدين وما إذا كان مرتبطا بانتقاله في 2013 إلى برشلونة من سانتوس البرازيلي.

لكنها أشارت إلى أنه كان لابد من استيفاء عدة معايير، مثل تجاوز الموعد النهائي لتسديد الديون أو حتى عدم تسديدها في ديسمبر 2019 ليكون على القائمة السوداء. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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