شكرا لقرائتكم خبر عن تصفيات دوري القليوبية.. قلما يفوز على ميت نما وطحا يهزم عرب العيايدة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أسفرت تصفيات دوري كرة القدم على مستوى محافظة القليوبية، عن فوز قلما على ميت نما ١/صفر، فيما فاز في المباراة الثانية بين فريقي كفر طحا وعرب العيايدة، فريق كفر طحا 4/صفر.
وتقام التصفيات تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمود الصبروط، مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، ووليد فرماوي، وكيل الرياضة بالمديرية، وبإشراف الكابتن محمد عزازي، مدير إدارة الرياضة.
وتأتي اللقاءات استمرارًا لفاعليات دوري القليوبية لكرة القدم على مستوى المحافظة، والذي تنظمه مديرية الشباب والرياضة (إدارة الرياضة)، على ملعب مركز شباب ملعب كفر شكر.
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