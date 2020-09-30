شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يرفض «يوسف» في جهازه المعاون بالأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض بيتسو موسيماني، المدير الفني الجديد للأهلي، تعيين محمد يوسف في الجهاز المعاون له، عقب توليه مسؤولية الفريق خلال الفترة المقبلة.

وقال مصدر في الأهلي إن موسيماني استقر على الجهاز المعاون، ويضم رولاني موكينا، مدربا عامًا، وكابيللو رانجوجا، مدربا للأحمال، موسى ماتيلبا، محلل أداء، والإبقاء على يانكون ميشيل، مدرب الحراس، وسيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، وسامي قمصان، مدرب مساعد.