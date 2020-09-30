إبراهيم سعيد: إللي يعترض على تعيين موسمياني مدربًا للأهلي «منفسن»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال إبراهيم سعيد، نجم الأهلي والزمالك السابق، إن اختيار بيتسو موسيماني مديرًا فنيًا للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، خلفًا للسويسري رينيه فايلر، من أفضل القرارات التي اتخذها محمود الخطيب رئيس النادي في الوقت الحالي.
وأكد «سعيد» لـ«المصري اليوم» أن موسمياني مدرب متميز، وسيطور من أداء الأهلي في المرحلة المقبلة.
ولفت «سعيد» إلى أن كل من يعترض على اختياره من أبناء الأهلي كان يرغب في تعيينه بالجهاز الفني، قائلًا:«إللي يعترض على موسيماني له مصلحة ومنفسن».
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