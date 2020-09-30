شكرا لقرائتكم خبر عن «لامبارد» يستقر على رحيل لاعب جديد من تشيلسي فى الميركاتو الصيفى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يبدو أن لاعبًا جديدًا يستعد للرحيل عن تشيلسي، في الميركاتو الحالي، بعدما خرج من حسابات فرانك لامبارد، مدرب الفريق.

وقال لامبارد، في تصريحات صحفية، إن لاعب الفريق روبن لوفتوس تشيك يملك إمكانيات كبيرة، لكننى أرى أن من مصلحته، أن يخرج معارا بسبب وجود منافسة قوية على مراكزه.

وتسببت إصابة في وتر العرقوب في مشاركة لوفتوس تشيك في 9 مباريات فقط في كل المسابقات مع تشيلسى، الموسم الماضى.

ودخل لوفتوس تشيك التشكيلة الأساسية بشكل نادر خلال الفوز على برايتون آند هوف ألبيون في الجولة الافتتاحية للدورى الإنجليزى الممتاز هذا الموسم لكنه تعرض لانتقادات حادة من المحللين بعدما قالوا إنه يفتقر للسرعة، ويفقد الكرة كثيرًا.

وذكرت تقارير أن هناك رغبة من أستون فيلا، ووست هام يونايتد، لضم لوفتوس تشيك، بينما قال لامبارد، إنه من المهم أن يلعب بانتظام.

وقال لامبارد «أنا صريح جدا مع روبن. أجرينا بعض المناقشات خلال الأسبوع الماضى. إنه جاهز.. يمكن أن يلعب في أسبوع ثم يغيب في أسبوع آخر لكنه يحتاج إلى اللعب».

وأضاف «لقد بذل الكثير من الجهد، وكان يمكنه خوض العديد من المباريات في وقت سابق لولا فترة التوقف. هناك إمكانية لخروج روبن من أجل خوض المباريات لأنى أعتقد أن هذا سيكون مفيدا له».

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في السياق ذاته، يسعى نادى تشيلسى الإنجليزى لحسم ثامن صفقاته البارزة، قبل انتهاء فترة الانتقالات الحالية، التي تمتد حتى الخامس من شهر أكتوبر.

وتعاقد تشيلسى مع كل من المغربى حكيم زياش من صفوف أياكس أمستردام، تيمو فيرنر من صفوف لايبزج، بن تشيلويل من صفوف ليستر سيتى، كاى هافرتز من صفوف باير ليفركوزن، إدوارد ميندى من صفوف ستاد رين، بالإضافة إلى تياجو سيلفا ومالانج سار في صفقتى انتقال حر، بعد انتهاء تعاقدهما مع ناديى باريس سان جيرمان ونيس على الترتيب.

وتبعًا لشبكة «سكاى سبورتس» يسابق تشيلسى الزمن لحسم التعاقد مع ديكلان رايس، لاعب خط وسط فريق ويست هام يونايتد، في ظل تبقى أسبوع وحيد على نهاية «الميركاتو».

ويصر نادى ويست هام على الحصول على 80 مليون جنيه إسترلينى، نظير التخلى عن رايس البالغ من العمر 21 عامًا، والذى يعد أحد أفضل لاعبيه خلال المواسم الأخير، وهو ما يجعل تشيلسى مضطرًا لبيع بعض لاعبيه، من أجل إتمام الصفقة.

وأكدت تقارير بريطانية أن فرانك لامبارد، المدير الفنى لفريق تشيلسى، يخطط للاعتماد على رايس في مركز قلب الدفاع، رغم أنه يلعب في مركز خط الوسط المدافع بتشكيل ويست هام، وذلك أملًا في حل الأزمة الدفاعية الواضحة التي يعانى منها فريقه منذ الموسم الماضى.

لكن الشبكة ذاتها أشارت أيضًا إلى أن ويست هام قد يرفض بيع رايس خلال فترة الانتقالات الحالية، في ظل صعوبة التعاقد مع بديل مميز، خلال الأيام المتبقية من عمر فترة الانتقالات.

وأنفق تشيلسى ما يزيد على 250 مليون جنيه إسترلينى، من أجل دعم صفوفه، بعدما اضطر لامبارد للاعتماد على مجموعة من اللاعبين الشباب، خلال الموسم الماضى، حيث حُرم تشيلسى من إبرام صفقات في ميركاتو صيف 2019، كما مر ميركاتو شتاء 2020 دون إبرام صفقات أيضًا.

وتابع «نراه من اللاعبين المميزين. إنه يريد اللعب والواقع أن هناك منافسة قوية في هذه المراكز».