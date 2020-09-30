شكرا لقرائتكم خبر عن «خضيرة» يدخل فى أزمة مع يوفنتوس بسبب الرحيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «لاجازيتا ديللو سبورت» الإيطالية، أن النجم الألمانى المخضرم سامى خضيرة يرفض إنهاء عقده مع يوفنتوس مبكرًا، قبل الحصول على الراتب الكامل المتبقى فى عقده مع الفريق. وقالت الصحيفة، إن اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا لا ينوى مغادرة «تورينو» قبل انتهاء عقده الجارى مع البيانكونيرى والمستمر فى يونيو 2021.

أشارت إلى أن هناك أيضًا خيارا للتمديد لموسم آخر بعد ذلك، وهو اتفاق تم وضعه فى سبتمبر 2018.

استطاع يوفنتوس تقليص خسائره بالاستغناء عن جونزالو هيجواين وبليز ماتويدى فى وقت مبكر، وكلاهما سينضم إلى إنتر ميامى الأمريكى. وعلى الرغم من المفاوضات مع شقيقه ووكيله، لم يتمكن يوفنتوس من إقناع خضيرة بالتخلى عن أى من أجره السنوى البالغ 6 ملايين يورو.

وكان خضيرة قد ارتبط بالانضمام لمانشستر يونايتد، عندما كان اللاعب ضمن صفوف ريال مدريد، ولكن نجح المدرب الإيطالى كارلو أنشيلوتى، وقتها فى إقناع اللاعب بالبقاء ضمن صفوف الفريق الملكى.