شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الأهلي السابق يحاول إقناع الخطيب بتعيين «يوسف» مساعدًا لموسيماني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يسعى أحد نجوم الاهلي السابقين والذي يرتبط بعلاقة وطيدة مع محمود الخطيب رئيس النادي من أجل تعيين محمد يوسف مدربًا عامًا بالفريق الكروي الاول في الجهاز المعاون لبيتسو موسيماني المدير الفني الذي سيعلن المجلس عن التعاقد معه خلال الساعات القبلة. ووفقا لمصدر داخل الأهلي فإن يوسف اشتكى لاحد النجوم السابقين من إتفاق الخطيب معه لتولي المهمة ثم فوجئ بإختيار موسيماني لقيادة الفريق خلفا لـ«فايلر». الوضع في مصر

اصابات Advertisements 103,079

تعافي 96,094

وفيات 5,914

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