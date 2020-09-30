شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل صدمة محمد يوسف بعد إستبعاده واختيار موسيماني في الأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى محمد يوسف المدير الفني الأسبق للاهلي دهشته من إختيار المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مديرًا فنيًا للفريق الكروي الأول بالأهلي رغم ان هناك اتفاق مسبق بينه ومحمود الخطيب رئيس النادي على ان يتولى يوسف مهمة الفريق لكن «بيبو» فضل التعاقد مع مدرب صن داونز الاسبق.
وقال يوسف خلال جلسته مع قدامى اللاعبين: إذ كان موسمياني خبرة في أفريقيا ..فقد حصدت بطولة أفريقيا مع الأهلي وأنا ابن النادي.
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