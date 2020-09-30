شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يعدل طريقة اللعب في الاهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ينتظر أن يعدل بيتسو موسيماني المدير الفني الجديد للفريق الكروي الاول بالنادي الاهلي طريقة اللعب التي سيعتمد عليه الفريق خلال الموسم الجاري. وعلمت «المصري اليوم» أن المدرب الجنوب أفريقي غير معجب بطريقة «فايلر» مع الفريق، مؤكدًا لمسئوولي القلعة الحمراء أن الفريق يمتلك عناصر مميزة تمكنه من تغيير طريقة اللعب بطريقة هجومية. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 103,079

تعافي 96,094

وفيات 5,914

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر موسيماني يعدل طريقة اللعب في الاهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.