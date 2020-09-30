شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر: خالد على وراء مفاوضات «موسيماني» مع الاهلي من الموسم الماضي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد مصدر مسئوول بالنادي الاهلي -رفض ذكرإسمه- أن المفاوضات مع بيتسو موسيماني المدير الفني الجديد للاهلي بدأت منذ الموسم الماضي عن طريق خالد على المنسق العام لفريق صن داونز السابق.
وقال المصدر: أن خالد على كان قد عرض أسم موسيماني المدير الفني اثناء مفاوضات الأهلي مع رينيه فايلر المدير الفني السويسري، لكن إدارة النادي وقتها فضلت التعاقد مع المدرب السويسري قبل أن تستقر على رحيله بسبب تمكسه بالحصول على أجازة لمدة خمسة ايام.
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