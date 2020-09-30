شكرا لقرائتكم خبر عن «الخطيب» يطلب من «عبدالحفيظ» تجهيز ملف عن اللاعبين لتقديمه إلى موسيماني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، من سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، تجهيز ملف عن كل لاعب بالفريق لتقديمه للمدرب الجديد بيتسو موسيماني.

ويتضمن الملف كل كبيرة وصغيرة عن لاعبي الأهلي، سواء بمشاركاته مع الفريق أو العقوبات التي وقعت عليه خلال الفترة الماضية.

ومن المنتظر أن يصل موسيماني خلال الساعات المقبلة، للإعلان عن توليه مسؤولية الفريق خلفًا للسويسري رينيه فايلر.