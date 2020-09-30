مدافع الإنتر يشعل الصراع بين نوادي الدوري الإنجليزي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 سبتمبر 2020

إحتدم الصراع على مدافع ​إنتر ميلانو​ ​ميلان سكرينيار​ بين النوادي الإنجليزية بعد خروجه من خطط المدرب أنطونيو كونتي.

Advertisements

واتخذ سكرينيار قرار الرحيل بعد إستبعاده من مباريات الإنتر في الدوري الاوروبي علماً أن مانشستر سيتي أدرج اللاعب السلوفاكي على قائمة إهتماماته بالفترة الماضية.

وأشارت صحيفة "ذا صن" الإنكليزية، إلى أن ​توتنهام​ يفاوض اللاعب منذ عدة أسابيع، لكنه لن يقدم أكثر من 40 مليون يورو لضمه في وقت يطالب الإنتر بـ 50 مليون للتخلي عنه.

وأضافت الصحيفة: "​فولهام​ قد يرفع العرض لخطف اللاعب وتدعيم دفاعه في ظل الخسارات المتتالية منذ بداية الموسم إذ خسر أول 3 مباريات وتلقت شباكه 10 أهداف.