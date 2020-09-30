- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مدافع الإنتر يشعل الصراع بين نوادي الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 سبتمبر 2020
إحتدم الصراع على مدافع إنتر ميلانو ميلان سكرينيار بين النوادي الإنجليزية بعد خروجه من خطط المدرب أنطونيو كونتي.
واتخذ سكرينيار قرار الرحيل بعد إستبعاده من مباريات الإنتر في الدوري الاوروبي علماً أن مانشستر سيتي أدرج اللاعب السلوفاكي على قائمة إهتماماته بالفترة الماضية.
وأشارت صحيفة "ذا صن" الإنكليزية، إلى أن توتنهام يفاوض اللاعب منذ عدة أسابيع، لكنه لن يقدم أكثر من 40 مليون يورو لضمه في وقت يطالب الإنتر بـ 50 مليون للتخلي عنه.
وأضافت الصحيفة: "فولهام قد يرفع العرض لخطف اللاعب وتدعيم دفاعه في ظل الخسارات المتتالية منذ بداية الموسم إذ خسر أول 3 مباريات وتلقت شباكه 10 أهداف.
كانت هذه تفاصيل خبر مدافع الإنتر يشعل الصراع بين نوادي الدوري الإنجليزي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.