الارشيف / اخبار الرياضه

مدافع الإنتر يشعل الصراع بين نوادي الدوري الإنجليزي

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مدافع الإنتر يشعل الصراع بين نوادي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 سبتمبر 2020

إحتدم الصراع على مدافع ​إنتر ميلانو​ ​ميلان سكرينيار​ بين النوادي الإنجليزية بعد خروجه من خطط المدرب أنطونيو كونتي.

Advertisements

واتخذ سكرينيار قرار الرحيل بعد إستبعاده من مباريات الإنتر في الدوري الاوروبي علماً أن مانشستر سيتي أدرج اللاعب السلوفاكي على قائمة إهتماماته بالفترة الماضية.

وأشارت صحيفة "ذا صن" الإنكليزية، إلى أن ​توتنهام​ يفاوض اللاعب منذ عدة أسابيع، لكنه لن يقدم أكثر من 40 مليون يورو لضمه في وقت يطالب الإنتر بـ 50 مليون للتخلي عنه.

وأضافت الصحيفة: "​فولهام​ قد يرفع العرض لخطف اللاعب وتدعيم دفاعه في ظل الخسارات المتتالية منذ بداية الموسم إذ خسر أول 3 مباريات وتلقت شباكه 10 أهداف.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مدافع الإنتر يشعل الصراع بين نوادي الدوري الإنجليزي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا