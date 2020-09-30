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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فيرنر: نريد تحقيق نتائج ايجابية في الفترة المقبلة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 سبتمبر 2020
أكد اللاعب الجديد لنادي تشيلسي الانكليزي تيمو فيرنر ان فريقه يرغب في تحقيق نتائج ايجابية في الفترة المقبلة، وذلك بعد الخروج من بطولة كأس كاراباو على يد غريمه توتنهام.
وفي حديث له، قال فيرنر: "سنفوز وسنخسر معًا، سنحاول تحسين الوضع يوم السبت!".
واضاف: "كان الشوط الأول من السيطرة بقدر ما يمكنك الحصول عليه في مباراة كرة قدم، ما زلت أقول نفس الشيء ولكن ليس هناك شك في أنه إذا نظرت إلى أداء الشوط الأول وبعض الأشياء الرائعة التي فعلناها، فسيستمر ذلك".
واختتم: "الحفاظ على ذلك لمدة 90 دقيقة مع اللياقة التي لدينا أمر صعب، يمكنك أن ترى أنهم كانوا ميتين على أقدامهم في النهاية، حصل توتنهام على أسبوعين إضافيين من الموسم التحضيري، هذا تحد صعب ولكن لا يمكنني أن أكون غير سعيد بالكثير من الأداء".
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