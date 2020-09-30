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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصحة الايطالية تطالب اتحاد اللعبة باتخاذ قرار بعد تسجيل اصابات بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 سبتمبر 2020
طالبت وكيلة وزارة الصحة الإيطالية، ساندرا زامبا، من رابطة الدوري والاتحاد الايطالي لكرة القدم باتخاذ قرار بشأن إمكانية الإعلان عن عطلة في المسابقة، بعد تسجيل اصابات بفيروس كورونا في فريق جنوى.
وكانت زامبا قد افادت لمحطة "راديو كابيتال" إنه عندما ترتفع أعداد الإصابات بشكل كبير، فلا يمكن فعل أي شيء سوى تعليق الدوري".
واضافت زامبا أنه وفقا للبروتوكول الصحي فلا يمكن للاعبي كرة القدم الذين أصيبوا بفيروس كورونا المستجد، العودة للمشاركة في المباريات في حال لم تأت نتيجة اختباراتهم سلبية.
لكن البيان لم يكشف عن أحقية الحكومة في فرض تعليق الدوري، مثلما حدث بعد اغلاق كلي للبلاد مطلع آذار الماضي.
يذكر ان فريق جنوى سجل 12 اصابة جديدة بكورونا من خلال الاختبارات.
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