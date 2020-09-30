ديل بوسكي: بقاء ميسي في برشلونة امر جيد لكرة القدم الاسبانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 سبتمبر 2020

اعتبر المدرب السابق للمنتخب الاسباني فيسينتي ديل بوسكي ان بقاء المهاجم الارجنتيني ​ليونيل ميسي​ في نادي ​برشلونة​ جاء في مصلحة الكرة الاسباني.



وقال ديل بوسكي في تصريحات نقلتها صحيفة سبورت الاسبانية:"في الوقت الحالي لا يزال ميسي في ناديه وهذا أمر جيد لكرة القدم الإسبانية، الشيء الأكثر أهمية هو أن المواهب الشابة مثل أنسو فاتي تظهر إلى جانبه ، والتي ستغذي المنتخب الإسباني في المستقبل".

وأوضح: "أولئك منا الذين شاركوا ميسي جزءًا من حياته يريدون منه أن يفوز ، وأن يتدرب على تحديات أكبر وسيكون من دواعي سروري أن يصل إلى حلمه. سيكون ."مدربًا رائعًا ، ليس لدي شك ، لأنه كان لاعب تنافسي غير عادي يؤمن بما يفعله".