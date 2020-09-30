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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ديل بوسكي: بقاء ميسي في برشلونة امر جيد لكرة القدم الاسبانية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 سبتمبر 2020
اعتبر المدرب السابق للمنتخب الاسباني فيسينتي ديل بوسكي ان بقاء المهاجم الارجنتيني ليونيل ميسي في نادي برشلونة جاء في مصلحة الكرة الاسباني.
وقال ديل بوسكي في تصريحات نقلتها صحيفة سبورت الاسبانية:"في الوقت الحالي لا يزال ميسي في ناديه وهذا أمر جيد لكرة القدم الإسبانية، الشيء الأكثر أهمية هو أن المواهب الشابة مثل أنسو فاتي تظهر إلى جانبه ، والتي ستغذي المنتخب الإسباني في المستقبل".
وأوضح: "أولئك منا الذين شاركوا ميسي جزءًا من حياته يريدون منه أن يفوز ، وأن يتدرب على تحديات أكبر وسيكون من دواعي سروري أن يصل إلى حلمه. سيكون ."مدربًا رائعًا ، ليس لدي شك ، لأنه كان لاعب تنافسي غير عادي يؤمن بما يفعله".
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