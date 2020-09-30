ايقاف مدافع شالكه 5 مباريات بسبب سوء السلوك

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 سبتمبر 2020 أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم، عن إيقاف الدولي التركي أوزان ​كاباك​ مدافع ​شالكه​، 4 مباريات بسبب سلوكه غير الرياضي، خلال المواجهة أمام فيردر بريمن ضمن منافسات المرحلة الثانية من الدوري الألماني.

Advertisements وسيغيب كاباك عن 5 مباريات في المجمل، وذلك بعد اضافة مباراة بسبب طرده يوم السبت الماضي امام بريمن. وجاء قرار إيقاف اللاعب بسبب السلوك غير الرياضي، بعد واقعة بصقه باتجاه لاعب بريمن لودفيغ أوغستنسون. وسيغيب كاباك الذي تم تغريمه ايضاً مبلغ 15 ألف يورو، عن مباريات فريقه أمام لايبزيغ ويونيون برلين وبوروسيا دورتموند وشتوتغارت وماينز.

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