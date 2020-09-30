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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وست هام مصمم على بقاء رايس والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 سبتمبر 2020
أفادت صحيفة إيفنينغ ستاندرد البريطانية أن نادي وست هام يونايتد سيصد أي محاولات من تشيلسي للتعاقد مع اللاعب ديكلان رايس قبل الموعد النهائي للانتقالات الأسبوع المقبل.
ولا يزال فرانك لامبارد حريصًا على إعادة الدولي الإنكليزي إلى النادي الذي أطلق سراحه في سن 14، لكن وست هام مصمم على الاحتفاظ بلاعبه.
من جهته، يرى دافيد مويس، مدرب وست هام، أن رايس، الذي تولى قيادة الهامرز في اثنتين من مبارياته الثلاث في الدوري هذا الموسم، جزء حيوي من خططه للمضي قدمًا.
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