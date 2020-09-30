وست هام مصمم على بقاء رايس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 سبتمبر 2020

أفادت صحيفة إيفنينغ ستاندرد البريطانية أن نادي ​وست هام​ يونايتد سيصد أي محاولات من ​تشيلسي​ للتعاقد مع اللاعب ديكلان رايس قبل الموعد النهائي للانتقالات الأسبوع المقبل.



ولا يزال فرانك لامبارد حريصًا على إعادة الدولي الإنكليزي إلى النادي الذي أطلق سراحه في سن 14، لكن وست هام مصمم على الاحتفاظ بلاعبه.

من جهته، يرى دافيد مويس، مدرب وست هام، أن رايس، الذي تولى قيادة الهامرز في اثنتين من مبارياته الثلاث في الدوري هذا الموسم، جزء حيوي من خططه للمضي قدمًا.